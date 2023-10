De fato, quando se analisa o período maior, é possível entender o efeito que a pandemia causou à marca. Para se ter uma ideia, entre janeiro e setembro de 2019, a Chevrolet vendeu 345.750 carros, quase 100 mil a mais do que neste ano. Na época, tinha 17,8% do mercado de automóveis e comerciais leves e a Fiat, hoje líder, 13,71%.

"A GM passou por uma série de situações nos últimos anos. Ficou meses sem produzir o Onix por falta de semicondutores, teve que parar a produção por reajuste de estoque e ainda está com uma estratégia global de eletrificação de 100% do portfólio. Acredito que essa redução no quadro de funcionários seja fruto dessa conjunção de fatores: adequação à estratégia da matriz e à situação econômica do país. Ela já passou por redução de custo na produção, agora chegou ao limite, o próximo passo é demissão", avalia o diretor da Jato Informações Automotivas, Milad Kalume.

Para Kalume, no entanto, não há espaço para temer o fechamento de fábricas no Brasil. "O que está acontecendo hoje é simplesmente um retrato dos últimos anos da GM no país. Não vejo o risco de acontecer como aconteceu com a Ford. Será preciso trabalhar de forma mais contundente, mas acredito que a marca conseguirá pensar em produtos de volume para o mercado brasileiros, isso está em sua essência", analisa.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.