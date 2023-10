Baleado, ex-ator da Globo já usou spray e lanterna em brigas no trânsito

"Ele [Doria] não me deixa trabalhar. Tira minhas noites de sono e eu tiro a dele. Votei no Doria como muita gente, posso falar", diz na gravação. No momento em que passa pelo imóvel, Hundadze grita, com as janelas do carro abertas: "Vai trabalhar, Doria! Vai se ferrar, seu jumento!"

De moto a quase 140 km/h na cidade

Guillermo acelera sua Yamaha MT-09 a 137 km/h na contramão em ruas do bairro Santana, na capital paulista Imagem: Reprodução

Outra publicação da época exibe o ex-ator pilotando sua MT-09 a quase 140 km/h em ruas estreitas do bairro Santana, na Zona Norte da capital paulista.

No entanto, Hundadze enfatiza que a gravação não aconteceu em vias brasileiras.

'Se não andar, eu empurro'

Hundadze apresentou proposta de lei para penalizar motorista mais lento que não dá passagem na pista da esquerda Imagem: Reprodução

Em suas postagens na rede social, Hundadze afirma em diversas oportunidades ser conhecedor da legislação de trânsito. O influenciador, inclusive, apresentou ao Senado proposta legislativa para tornar infração gravíssima, com suspensão do direito de dirigir por seis meses, "deixar de dar passagem pela esquerda, quando solicitado", a veículos com velocidade maior.