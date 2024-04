Petrobras segura preço da gasolina; crise do governo Dilma pode se repetir?

Em uma avaliação do mercado internacional de petróleo, Lucena explica que a expectativa é que o preço aumente mais. "Estamos vendo tendência de aumento do barril de petróleo e estamos na iminência do ataque do Irã contra Israel, o que pressionaria ainda mais os preços para cima e, portanto, a Petrobras", alerta.

De onde vem a pressão?

Atualmente, a Petrobras vem sofrendo pressão de dois lados: dos acionistas, que poderiam estar ganhando mais, e das importadoras privadas - regidas pelo preço internacional, e que estão sofrendo com a concorrência da estatal.

Cibele Vieira, coordenadora do Sindipetro Unificado e diretora da FUP (Federação Única dos Petroleiros), entende a pressão como natural.

"É compreensível que as empresas privadas façam o questionamento deles, eles querem uma Petrobras que não concorra com eles, igual vinha acontecendo antes", afirma Vieira, que não vê justificativa para a "dolarização" do preço da gasolina, já que toda produção é feita no Brasil.

"Temos uma empresa de petróleo integrada, que tem poços, dutos, refinaria e a transpetro para logística. Toda produção é integrada, então não tem que seguir parâmetros de preço internacional e não usar essa diferença competitiva. Todas as empresas fazem preço mais baixo dentro do possível para ser mais competitiva. Por que a Petrobras seria diferente?"