Veja motos mais roubadas e furtadas em SP segundo empresa de rastreamento

O uso de motocicletas nos grandes centros tem aumentado a cada dia, sendo utilizadas como alternativa para fugir do trânsito caótico ou como meio de transporte no trabalho dos entregadores. Com mais motos nas ruas, aumenta também o número de furtos e roubos destes veículos, como aponta levantamento da empresa de rastreamento veicular Ituran, com base em dados disponibilizado no site da Secretaria da Segurança Pública do Governo de São Paulo.

Segundo o estudo, obtido com exclusividade por UOL Carros, de janeiro a agosto deste ano foram registrados 20.952 casos de roubos e furtos de motocicletas na capital paulista e na Região Metropolitana. No mesmo período de 2022, o total de ocorrências do tipo foi de 14.222.

Se considerarmos somente a capital, houve aumento de 56% nos casos. Em 2022, foram 8.331 ocorrências de roubo e furto na cidade São Paulo, contra 12.956 em 2023.