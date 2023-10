Nos Estados Unidos, a General Motors (que controla como a Chevrolet e a GMC - marca de picapes e SUVs que atua no mercado americano) está respondendo a uma ação coletiva por "construir centenas de milhares de caminhonetes com motores incompatíveis com o diesel produzido nos Estados Unidos". De acordo com a denúncia, as bombas Bosch CP4 foram projetadas para funcionar com óleo diesel produzido na Europa, que é mais espesso e, portanto, não funciona da mesma forma com o combustível norte-americano.

A coluna também procurou a Volkswagen, mas a marca não enviou posicionamento até o fechamento desta reportagem. A Amarok não possui nenhum chamamento de recall sobre a bomba de combustível.

