Navio gigante da BYD traz 5,5 mil carros da China antes de imposto subir

Em abril, a empresa se tornou a nona montadora a mais emplacar carros no país, no ranking geral entre todas as marcas segundo dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).



Segundo o conselheiro especial da BYD Alexandre Baldy, o Brasil hoje é maior mercado para a BYD fora da Ásia - a companhia está construindo sua primeira fábrica no Brasil, mas antigas instalações da Ford em Camaçari (BA).

Henry Karan, chefe de Relações Públicas da empresa, informa que, no final deste ano, começa a montagem pré-série dos carros na Bahia e já a partir do ano que vem, na metade de 2025, a BYD vai iniciar a produção em massa de veículos elétricos e híbridos em solo brasileiro.

