Para encarar Corolla, BYD traz sedã King; chinesa terá 12 carros nacionais

A BYD já confirmou que que vai produzir e comercializar no Brasil, a partir da fábrica que a empresa está construindo no terreno anteriormente ocupado pela Ford em Camaçari (BA), 12 automóveis diferentes - dentre eles, conforme apurou esta coluna o sedã médio King, que acaba de ser lançado no México.

Importado da China no país norte-americano, onde a BYD também irá montar fábrica, o King deverá custar na faixa dos R$ 180 mil no mercado brasileiro, onde irá estrear também importado, em um primeiro momento. Com ele, a gigante chinesa pretende ter um rival à altura do Toyota Corolla - há muito tempo, o mais vendido da respectiva categoria em nosso mercado.

O King já está no estoque da firma e, no Brasil, deverá ser lançado em seguida à estreia do SUV Song Pro, em junho - ou, quem sabe, na mesma data da chegada do utilitário esportivo, a exemplo do que a BYD já fez com o sedã Han e com o SUV Tan.