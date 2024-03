Por que Hyundai ficou devendo rival da Toro após divórcio da Caoa no Brasil

Outras possibilidades de chegada que foram anunciadas são do exótico e polêmico novo Santa Fe e o híbrido Kona, que deram as caras no evento apenas para demonstração. Esses estão quase certos para o nosso mercado, mas isso só deve ser anunciado em 2025.

Hyundai Palisade Imagem: Divulgação

Além disso, os executivos da Hyundai também confirmaram que dois novos modelos começarão a ser produzidos no ano que vem na planta de Anapólis (GO), que segue com o Grupo Caoa.

Bem que poderia ser a picape, mas a tendência, segundo o que foi falado durante o evento na capital paulista, é priorizar os modelos que já construíram imagem junto ao consumidor brasileiro, como Elantra, Sonata ou Azera.

Hyundai Tucson Imagem: Divulgação/Hyundai

A picape Santa Cruz tem um tamanho intermediário entre a Fiat Toro e a Ford Maverick. Seu visual conquistou os brasileiros sem mesmo andar por aqui. Em todas as postagens que fazemos com a picape, os comentários são quase que unânimes em elogiar o design do modelo e ainda em desejar a chegada dele no país.