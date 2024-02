Kardian x Nivus e Pulse: o que novo SUV da Renault tem de melhor ou pior

As versões do Pulses que competem em desempenho com o Kardian e Nivus são os 1.0 turbo automáticos. O modelo mais barato com essa mecânica é o Audace (R$ 118.990), que traz banco traseiro bipartido (os demais são inteiriços), borboletas para troca de marchas virtuais no volante, câmera traseira de alta resolução e linhas adaptativas (mudam de acordo com o grau de esterço do volante) e volante revestido de couro.

São dois packs opcionais. O Safety (R$ 2.490) agrega sistemas de segurança ativa como frenagem autônoma de emergência, alerta de mudança de faixa involuntária, retrovisor interno eletrocrômico (evita o incômodo de ser ofuscado por carros que vem atrás) e sensores de chuva e crepuscular.

Por sua vez; o Pack Tech Design (R$ 3.490) Design adiciona rodas de liga leve aro 17, teto bicolor e multimídia de 10,1". Só tem um porém: o último pacote opcional exige que você compre o carro nas opções de cores branco ou vermelho. Com isso, são R$ 990 a mais, além do kit extra. Se você quiser o modelo completão, prepare-se para gastar quase R$ 126 mil.

A despeito de ainda ser mais caro do que um Audace com tudo que tem direito, o Pulse Impetus (R$ 131.990) pode ser a melhor opção. É o único que tem painel digital de sete polegadas, bancos revestidos de couro, retrovisores com rebatimento elétrico, USB traseira do tipo A, rodas de liga leve aro 17 com acabamento diamantado e os packs opcionais do Audace. Só há um opcional, o pack de conectividade de serviços (R$ 2.850).

Imagem: Vitor Matsubara/UOL

No mesmo patamar de preços do Kardian Premier Edition - são apenas R$ 300 de diferença -, o Nivus Comfortline (R$ 132.390) tem uma lista de equipamentos de série interessante, embora não tão completa quanto a do lançamento.