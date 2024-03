Luciano Huck como 'rosto' da BYD na TV repete relação de Faustão com a JAC

Agora, após 13 anos, a receita se repete com a chinesa BYD usando Luciano Huck, novo apresentador do Domingão, para apresentar o Dolphin Mini. O lançamento era bastante aguardado, mas frustrou o mercado consumidor quando seu garoto-propaganda anunciou o preço de R$ 115.800. Era esperado preços abaixo dos R$ 100 mil.

Apesar de não ter chegado no preço esperado, ainda assim o carro é um bom custo benefício pela entrega do produto. Chega com vários itens de tecnologia, sistemas de segurança e um bom acabamento. Além de concorrer com outros elétricos, não podemos deixar de destacar que o Dolphin Mini vai tirar compradores de hatches mais equipados.

HB20, Onix e City hatch têm preços próximos ao compacto chinês e muitos compradores desses modelos a combustão podem usar o investimento para o elétrico. Além disso, há também os motoristas por aplicativo, que podem economizar uma boa grana com descontos e isenção de IPVA (ou parte dela), além do combustível.

Outra vantagem do BYD é que os primeiros compradores terão bônus de R$ 10 mil sobre os R$ 115.800. Ou seja, o elétrico sairá por R$ 105.800.

*Colaborou Rodrigo Barros