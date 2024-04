Tank 400: SUV rústico e futurista será novidade da GWM no Brasil em 2024

O câmbio é automático de nove velocidades com opção de tração 4x4 e reduzida. Apesar de ser grande, com 4,98 metros de comprimento, ele acelera de zero a100 km/h em 6,9 segundos: um canhão com motor 2.0 a gasolina, auxiliado por dois propulsores elétricos.

Dirigimos por alguns metros o Tank 400 para testar sua eficiência dinâmica e retomada mecânica e provar o "coice" do seu torque.

A GWM tem um produto extremamente refinado e competidor no segmento.

Imagem: Jorge Moraes/UOL

A bateria do SUV tem capacidade de autonomia totalmente elétrica de 105 km no ciclo europeu. O consumo de combustível gira na casa dos 10 km/l - nada mau, considerando o peso de quase 2,8 toneladas.

Sobre as dimensões: ele tem 1,96 metro de largura, 1,90 metro de altura e 2,85 metros de entre-eixos.