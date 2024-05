BYD Song Plus ganha nova autonomia elétrica que passa dos 100 km

O novo BYD Song Plus DM-i chega na linha 2025 com algumas mudanças, entre elas uma maior autonomia. Agora, o SUV híbrido da montadora chinesa passa de 55 km para 105 km de alcance no modo elétrico.

O utilitário, segundo a BYD, percorre uma distância de 1.200 quilômetros no total, o que garante levar o seu modelo eletrificado ainda mais longe. A montadora desenvolveu uma das baterias referência no mercado e que chega com 18,3 kWh de capacidade.

O interior do carro tem mudança na tecnologia. Foram feitas melhorias na sua tela multimídia central giratória de 15,6 polegadas, abertura do carro via cartão NFC e utilização da ferramenta também via celular, além do retrovisor passar a ser fotocrômico.



Quem comprar um novo BYD Song Plus DM-i também passará a ter no modelo de ano 2024/2025 a bateria com a mesma garantia de oito anos, mas agora na há limite de quilometragem. A garantia do veículo foi aumentada para seis anos e também sem limite de quilometragem.



O novo BYD Song Plus DM-i chega ao Brasil por R$ 239.800, nas cores Time Grey (cinza), Snow White (branco), Delan Black (preto) e Dome Blue (azul).