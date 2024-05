Kia EV5: como é o 'Sportage elétrico' que chegará ao Brasil em 2024

Imagem: Jorge Moraes/UOL

O interior traz um resumo do que pode ser visto no EV9, com a proposta do luxo moderno, cluster e mídia central integrados em única moldura. A tela de entretenimento é de 12,3 polegadas.

Elétrico, a bateria tem 88,1 kWh de capacidade para ambas as versões. O que muda é o 0-100 km/h feito em 9s para versão mais simples e em 6s para a configuração de topo. As rodas são de 18 e 19 polegadas, respectivamente.

Para o Brasil, a Kia ainda não confirma as versões e motorizações que estarão disponíveis em nosso mercado. Possivelmente será a topo de linha.

