Carros eletrificados ainda desvalorizam mais do que a combustão, diz estudo

"Muitos consumidores não conseguem preço adequado [na hora da venda], fruto da depreciação, onde a tecnologia da bateria é o principal custo, com cerca de 40 a 50% do valor do carro", comenta.

Para o especialista, ainda não existe resposta para muitas questões do mercado dos veículos movidos a bateria. "Ainda não existem muitas respostas para os questionamentos. Podemos comparar com o mercado americano, que existe há oito anos", diz.

Ainda segundo Martins, no entanto, daqui a alguns anos os clientes terão para custear esses carros e descobrir com o segmento isso. "Parte dos consumidores tem medo de comprar por conta do preço de reposição das baterias", afirma.

Mas é uma fatia do mercado que vem se informando também e descobrindo a resistência (durabilidade) do sistema. O que temos aqui é uma mudança de hábito e cultura que permite a convivência com os carros a combustão e a defesa energética abraçada pelo governo brasileiro, que é o etanol.

*Colaborou Rodrigo Barros