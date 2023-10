A Lamborghini lançou o que promete ser um dos carros mais emblemáticos modelos de sua história em comemoração aos seus sessenta anos. O hipercarro de 4,94 metros e 2,77 de entre-eixos é o primeiro V12 híbrido PHEV da montadora italiana.

Imagem: Divulgação

O design identifica à distância um Lamborghini, principalmente na parte traseira - lá estão as duas saídas de escapamento que escondem as quatro bocas do escape mais um para-choque difusor em carbono, com destaque paras as lanternas. Lentes, DLR e faróis valorizam a arquitetura de traços fortes e focada no corte da aerodinâmica.

É importante destacar que no modo de condução 'cidade', a tecnologia híbrida plug-in oferta apenas 10 km de autonomia com eletricidade. Os pequenos deslocamentos não queimam combustível, mas o louco mesmo é girar o botão do volante multifuncional e partir direto para o modo Strada para ouvir o ronco do V12 central. No painel você vai ler as opções: Città, Strada, Sport e Corsa - sendo que o último é melhor só arriscar no autódromo.

No auxílio da condução, a caixa de transmissão de dupla embreagem de oito velocidades banhada a óleo oferece 13 modos de direção. É bem rápida a troca das marchas. A aerodinâmica do Revuelto e o design são favoráveis para a uma tocada esportiva de verdade, com os generosos toques da engenharia nos recortes da musculosa carroceria. A começar pela dianteira e suas saias frontais e laterais escurecidas em fibra de carbono.

Na pista, legal é desfrutar da redução contínua da caixa, que ao segurar a grande aleta esquerda o piloto reduzirá várias marchas de uma só vez. E você precisa aprender a testar isso. O prazer será inenarrável, do tipo que arranca aquele sorriso. Para melhorar seria ideal que o paddle shift estive ligado ao giro da direção, e não fixado na coluna.