O painel é de toque suave e o volante tem design com base reta, multifuncional com regulagem de altura e de profundidade. A chave é de bom padrão e nem pense em tirá-la do bolso, pois o carro reconhece a presença e a distância.

Basta tocar no botão de partida que a luz ambiente com opções de cores no painel e nas portas traz a impressão de requinte, assim como os botões das funções do veículo. Nele, há a opção de transformar o modo de condução na função Sport. O carro é agradável de conduzir, silencioso.

O Tiggo 5X Sport goza de bom espaço com seus 4.318 mm de comprimento, 1.831 mm de largura e 1.679 mm de altura. A distância entre eixos é de 2.610 mm e o porta-malas tem uma capacidade de 340 litros (10 litros a mais) que exige arrumação da sua parte. Se precisa de mais bagageiro o dinheiro é outro. Ou vai para o Tiggo 7, por exemplo, dentro da marca, ou encara o festival de porta-malas que oferecem os sedãs compactos citados no começo do texto.

Poderia compará-lo com outros SUVs como Jeep Renegade de entrada, Chevrolet Tracker e Renault Duster, mas a proposta aqui foi dizer ao mundo dos sedãs que eles precisam seduzir mais em uma faixa de mercado bem competitiva, dos R$ 120 mil.

Na ficha está dito e conferido o Comando de Climatização à Distância (CCD); acionamento do motor pela chave; três entradas USB; compartimento refrigerado no console central; retrovisores com ajuste elétrico, rebatimento automático e desembaçador; chave presencial e botão de partida. São três anos de garantia para o carro e cinco para motor e câmbio.