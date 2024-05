CNH Social: como tentar tirar a primeira habilitação de graça

Valores

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de cada estado estipula valores para os processos necessários até a emissão da primeira habilitação. Ao todo, são três etapas: os exames médicos e psicotécnicos; as taxas do Detran e os custos com a autoescola.

Enquanto as taxas do Detran, inclusive as consultas, são fixas para cada estado, os valores das aulas teóricas e práticas podem variar conforme o Centro de Formação de Condutores (CFC). Por isso, o preço da CNH pode ser diferente na mesma cidade. Além disso, a diferença também acontece conforme a categoria escolhida.

Detalhes

Em São Paulo, estado mais populoso do País, o valor das taxas fixas somadas chega a R$ 477,76. Confira cada uma, segundo o Detran-SP:

Exame médico (pago diretamente na clínica): R$ 116,69.

Avaliação psicológica (pago diretamente na clínica): R$ 136,14.

Aulas teóricas: varia conforme o CFC.

Exame teórico: R$ 48,62.

Aulas práticas: varia conforme o CFC.

Exame prático: R$ 48,62.

Taxa de emissão e envio da Permissão para Dirigir pelo correio: R$ 127,69.

Vale ressaltar que o total de R$ 477,76 em São Paulo é válido caso a pessoa não reprove em nenhuma etapa. Em caso de reprovação, alguns valores podem ser pagos novamente.