Infrações inofensivas? O que as multas leves podem causar aos motoristas

17 infrações de natureza leve

As infrações leves costumam ser cometidas com frequência já que são desencadeadas por atos, na grande maioria das vezes, de descuido dos motoristas. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) descreve 17 infrações dessa natureza. Entre as mais cometidas, merecem destaque:

- estacionar o veículo afastado da guia da calçada de 50 centímetros a 1 metro;

- dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança;

- usar a buzina em locais e horários proibidos;

- conduzir veículo sem documentos de porte obrigatório;

- transitar na faixa da direita, exclusiva para um tipo de veículo;

- parar o veículo em desacordo com o CTB;

- fazer uso do facho de luz alta dos faróis em vias providas de iluminação pública.

Em todos os casos, a infração leve sempre irá gerar as mesmas penalidades: multa no valor de R$ 88,38 e a soma de três pontos na CNH. Esse tipo de infração não gera nenhuma outra penalidade (suspensão, cassação, fator multiplicador). No entanto, as infrações leves também podem vir acompanhadas da medida administrativa de remoção do veículo - nos casos de estacionamento irregular, por exemplo.

Infrações leves podem ser convertidas em advertência

Há situações em que cometer infração leve pode não ser tão preocupante porque, além de ter consequências mais brandas, essa infração pode ser convertida em advertência. E isso é lei.