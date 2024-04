Mulheres podem receber CNH gratuita para trabalhar; entenda o projeto

O projeto também menciona que 10% do valor das multas de trânsito arrecadadas deverá ser depositado, mentalmente, na conta do Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (FUNEST), sob gestão do Dentran. Esse valor deverá ser destinado exclusivamente ao financiamento da emissão das CNH'S das categorias C, D e E do programa "Elas nas Estradas".

A atual situação do PL ainda aguarda a designação de relator na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher - ele chegou à Comissão no dia 13 de março de 2024.

O que é preciso para adquirir CNH das categorias C, D e E?

As categorias C, D e E de habilitação são destinadas aos motoristas que, na maioria das vezes, vão trabalhar profissionalmente com o veículo. A categoria C abrange caminhões utilizado em transporte de carga cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg. A D, abrangida pelas categorias B e C, serve para dirigir veículos utilizado no transporte de passageiros cuja lotação exceda a 8 (oito) lugares, excluído o do motorista (caso dos ônibus, por exemplo).

A categoria E, por sua vez, é destinada aos veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semirreboque, trailer ou articulada tenha 6.000 kg ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda a 8 lugares.

Seja para categoria C, D ou E, o condutor já deve ser habilitado para conquistar essas novas categorias.

Para quem quer incluir a categoria C, é preciso ser habilitado, há pelo menos 1 ano, na categoria B. O motorista também não pode ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias, durante os últimos doze meses.