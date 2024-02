Por que multas que demoram para chegar podem estar com dias contados

A proposta do PL é que o inciso passe a considerar que o auto da infração seja arquivado se, no prazo máximo de 30 dias, o proprietário do veículo (ou infrator) não for notificado da autuação.

Ou seja, não basta a notificação ser expedida nesses 30 dias, mas o condutor precisa tomar ciência da infração cometida dentro desse período.

Conforme o autor do projeto, o deputado Duarte Jr. (PSB-MA) simplesmente estipular um prazo para a expedição da notificação não garante que o destinatário a receba dentro de um prazo razoável. Ele ainda salienta que há situações em que a notificação é emitida dentro do prazo legal, mas seu envio é postergado, seja por falhas administrativas do Órgão competente ou mesmo do serviço de postagem, chegando ao destinatário após meses ou até mesmo anos.

Com isso, conforme o deputado, o condutor acaba sendo prejudicado no processo de recurso, já que, devido ao tempo transcorrido, pode acabar esquecendo eventos específicos que podem ser cruciais para a sua defesa. Ele finaliza enfatizando que a demora na entrega ou o envio tardio do documento comprometem a segurança jurídica, deixando o cidadão em uma situação desigual no exercício de seus direitos.

O PL tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Viação e Transportes; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

