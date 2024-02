Crimes de trânsito: quais erros podem levar maus motoristas para a prisão

Vale ressaltar, por exemplo, que, nos casos de sinistros de trânsito que resultem em vítima, não será imposta a prisão em flagrante nem se exigirá pagamento de fiança se o condutor prestar pronto e integral socorro à vitima.

Mas, é importante ficar atento aos casos em que a infração cometida poderá trazer mais problemas ao condutor. Conforme o artigo 298 do CTB, algumas circunstâncias sempre irão agravar as penalidades dos crimes de trânsito. Nesse caso, quando o motorista comete as infrações que geram crime diante das seguintes situações, as penas que recairão sobre ele poderão ser aumentadas:

1. com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros;

2. utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas;

3. sem possuir Permissão para Dirigir (PPD) ou CNH;

4. com PPD ou CNH de categoria diferente da do veículo;

5. quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga;

6. utilizando veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento;

7. sobre faixa de trânsito temporária ou permanentemente destinada a pedestres.

Por isso, além de prestar socorro, sempre que possível, em caso de envolvimento em acidentes, é fundamental trafegar com o veículo em dia e totalmente legalizado. Isso afasta e até mesmo evita a possibilidade de prisão do motorista.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.