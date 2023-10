Remoção do veículo só ocorrerá se o motorista não estiver presente

Em se tratando de remoção do veículo, é preciso levar em consideração o que estipulam alguns parágrafos do artigo 271 do CTB - que trata especificamente sobre esse tema.

Em primeiro lugar, o parágrafo 9º do artigo menciona que não caberá a remoção nos casos em que a irregularidade for sanada no local da infração. Somente aqui já dá para perceber que, em muitos casos, mesmo que a remoção seja uma medida estipulada pela infração, ela poderá não ser aplicada, desde que possa ser solucionada no momento em que a infração é registrada.

Nesse caso, se o condutor for autuado por estacionar de maneira irregular, e ele mesmo puder retirar o veículo do local, ele não poderá ser removido (mas isso, claro, não o exime das penalidades ocasionadas pela multa).

O que pode acontecer é que, caso o condutor não esteja presente no momento da autuação (já que é comum estacionar e sair do veículo), e não seja identificado a tempo, o veículo poderá ser removido - principalmente se o local em que estiver estacionado prejudicar o andamento do trânsito.

Vale ressaltar que, conforme o parágrafo 9º-A do artigo 271, quando não for possível sanar a falha no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para circulação, deverá ser liberado e entregue a outro condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual. O proprietário do veículo, por sua vez, terá um prazo de até 15 dias para regularizar a situação.