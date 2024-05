Ram Rampage adere à moda do visual escurecido: veja preço e equipamentos

Como mencionamos acima, o pacote Night Edition está disponível somente para a versão com motor 2.0 Turbo a gasolina, que entrega 272 cv de potência e 40,8 kgfm de torque.

O motor é ligado ao câmbio automático de nove marchas. Já a tração é 4x4 sob demanda, com opção de reduzida acionada eletronicamente.

Ram Rampage Laramie Night Edition Imagem: Ram/divulgação

O pacote Night Edition pode ser associado a qualquer opção de cor disponível para versão Laramie.

