Nissan Versa SR: sedã mexicano com visual esportivo chega ao Brasil em 2024

Esportivo de visual, o Nissan Versa SR será novidade para a linha 2025. A estreia deve ocorrer em meados deste ano, sem alterações mecânicas e com apenas adereços esportivos.

Na Argentina, o Nissan SR é baseado na versão Advance e o mesmo deve acontecer aqui. Em relação a preço, ficará posicionado entre as configurações Advance e a Exclusive - que hoje custam, respectivamente, R$ 117.490 e R$ 130.190.

No visual externo, as mudanças do Versa incluem a sigla SR na grade dianteira e na tampa do porta-malas, além dos retrovisores externos e do spoiler com acabamento black piano.