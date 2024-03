Furgões vitaminados: Fiat Fiorino e Peugeot Partner Rapid terão novo motor

O motor 1.4 Fire EVO entrega aos furgões 86 cv de potência e torque de 12,2 kgfm com etanol e 84 cv e torque de 11,8 kgfm com gasolina.

Já o motor 1.3 Firefly poderá ter mudanças nos valores de potência e torque: atualmente, ele entrega 98 cv de potência e torque de 13,2 kgfm com gasolina. Com etanol, a potência é de 107 a 6.250 rpm e 13,7 kgfm de torque a 4.000 rpm. Esse propulsor seguirá acompanhado do câmbio manual de cinco marchas.

Peugeot Partner Rapid 2025 também terá o motor 1.3 Firefly na linha 2025 Imagem: Peugeot/Divulgação

Além da motorização 1.3 Firefly, Fiat Fiorino e Peugeot Partner Rapid 2025 trocarão a direção com assistência hidráulica por uma assistida eletricamente.

Não haverá mudanças visuais na dupla de comerciais leves da Stellantis. Também não estão programadas alterações significativas em suas listas de equipamentos de série.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.