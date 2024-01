Mercedes-Benz EQE: como anda novo SUV elétrico para dirigir com um só pedal

Nesta era de carros elétricos, a Mercedes-Benz vende no Brasil o EQE, SUV de luxo com porte grande totalmente movido a baterias.

A novidade, que chegou ao país no fim de outubro passado, tem preço sugerido de R$ 698.900 e traz muita tecnologia a bordo.

Confira no texto abaixo e também no vídeo acima como anda e o que oferece o utilitário esportivo de luxo movido a baterias da marca alemã, que é importado dos Estados Unidos.

Desvendando o Mercedes-Benz EQE 300

Imagem: Divulgação

Design: A dianteira exibe o desenho típico da família de veículos elétricos EQ, exibindo faróis afilados e integrados à enorme grade dianteira fechada, com acabamento preto brilhante e várias pequenas estrelas de três pontas. Por dentro chamam a atenção as duas enormes telas que compõem, respectivamente, painel de instrumentos e central multimídia - a maioria dos comandos, inclusive, dispensa botões físicos e é feita por meio da tela tátil.

Vida a bordo: o SUV esterça também as rodas traseiras para facilitar a vida nas manobras e deixar o carro mais ágil nas curvas - afinal, estamos falando de um automóvel com 4,86 m de comprimento. Por dentro, muito espaço para cinco pessoas, graças ao generoso entre-eixos de 3 m. O acabamento é primoroso e inclui revestimento de madeira no painel. A cabine é repleta de itens tecnológicos, como a enorme tela multimídia de 12,3 polegadas e as tecnologias de condução semiautônoma.

Imagem: Divulgação

Desempenho: equipado com um motor elétrico no eixo traseiro, tem 245 cv de potência e bons 56,1 kgfm de torque. Com esse conjunto, a Mercedes informa aceleração de zero a 100 km/h em 7,6 s. Nada mau para um veículo que pesa cerca de 2,4 toneladas. A suspensão a ar proporciona rodar confortável, apesar das enormes rodas de 21 polegadas e dos pneus com perfil relativamente baixo. É possível ajustar a altura em relação ao solo e também os amortecedores para um rodar mais esportivo ou confortável. Outro destaque é o modo One Pedal, que permite a condução sem o uso do freio, controlando apenas pelo acelerador.

Autonomia: equipado com baterias com capacidade de 89 kWh, o Mercedes EQE 300 é capaz de rodar até 367 km com uma carga completa, de acordo com a medição do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). No mundo real, é possível atingir um alcance superior a 400 km, com o pé leve e selecionando o modo de condução mais eficiente.

Itens de série: destacam-se o teto solar panorâmico, a central multimídia de 12,3 polegadas de alta resolução, as rodas traseiras que esterçam até dez graus, a suspensão pneumática capaz de elevar a carroceria em até 30 mm, a tecnologia head-up display, que projeta informações no para-brisa, e o excelente acabamento interno, mesclando couro, metal e madeira.

Mercedes-Benz EQS é ainda maior e mais luxuoso

Imagem: Dibvulgação

Além de avaliar o EQE 300 durante alguns dias, tivemos a oportunidade de rodar durante cerca de uma semana com o EQS 450+, o SUV elétrico topo de linha da Mercedes-Benz. Com preço sugerido de R$ 998.900, eleva ainda mais o luxo e a tecnologia a bordo em relação ao "irmão menor".

São nada menos do que 5,12 m de comprimento e 3,2 m de distância entre-eixos - respectivamente, 26 cm e 21 cm maior do que o EQE nessas dimensões. Grande, o EQS traz três fileiras de assentos para levar até sete pessoas confortavelmente e conta até com almofadas presas aos encostos de cabeça.

Além disso, é equipado com apenas um motor, conectado ao eixo traseiro, capaz de render 360 cv e 57,9 kgfm. Também conta com eixo traseiro esterçante e, por dentro, exibe painel com três telas integradas em uma única peça - duas de 12,3 polegadas para motorista e passageiro dianteiro e outra, central, com impressionantes 17,7 polegadas. A lista de mimos inclui bancos dianteiros com massagem, ventilação e aquecimento.

