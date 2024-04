Fastback Abarth: rodamos 2.700 km e percorremos 4 estados com SUV cupê

O SUVs são os automóveis preferidos dos consumidores, a ponto de ganharem variações inspiradas em outros tipos de carroceria. Isso inclui os cupês, modelos com carroceria baixa e traseira inclinada e esticada que, agora, dão origem a utilitários esportivos, mais altos e robustos.

Esse é o caso do Fastback. que une a praticidade de um SUV de quatro portas com o estilo de um carro esportivo. O UOL Carros testou a versão topo de linha Abarth, percorrendo mais de 2.700 km em quatro estados brasileiros durante uma semana, em uma viagem de ida e volta entre a capital paulista e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Desvendando o Fastback Abarth

Imagem: Divulgação

Design: na versão Abarth, o visual fica ainda mais esportivo graças a detalhes como a pintura preta das rodas raiadas de liga leve e 18 polegadas, o teto e os retrovisores com pintura preta brilhante, o aerofólio na tampa traseira com o mesmo acabamento, o filete na parte superior dos faróis e da grade frontal imitando fibra de carbono e os detalhes vermelhos em várias partes do carro.

Espaço interno: medindo 4,42 m de comprimento, graças ao balanço traseiro alongado, é cerca de 32 cm mais longo do que o SUV compacto Pulse do qual deriva. Porém, nas demais dimensões, tem quase a mesma largura (1,78 m) e traz a mesma distância entre-eixos (2,53 m). Dessa forma, não tem uma cabine tão espaçosa, especialmente no banco traseiro. Por outro lado, por ser mais longo, conta com um porta-malas amplo, com 516 litros.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: traz acabamento que mescla diferentes cores e texturas, mas predominam os plásticos rígidos, como em outros modelos da mesma categoria. Os materiais são bem encaixados e não percebi rebarbas. Bancos são confortáveis, como pude comprovar na longa viagem que fiz. Por outro lado, o isolamento acústico da cabine poderia ser melhor, ainda que o SUV tenha uma proposta esportiva, o que inclui o ronco grave do motor.

Segurança: conta com sensores de estacionamento traseiros e dianteiros, câmera de ré de alta resolução com guias adaptativas, controle de velocidade de cruzeiro tradicional, frenagem automática de emergência com alerta de colisão, alerta de saída involuntária da faixa e farol alto automático. Contudo, traz apenas quatro airbags, contra seis de SUVs na mesma faixa de preço, e não conta com controle de cruzeiro adaptativo nem alerta de ponto cego.

Imagem: Divulgação

Desempenho: recebeu nova calibração para ficar mais ágil e proporcionar trocas de marchas mais rápidas com seu motor 1.3 turbo flex de 185 cv e 27,5 kgfm e câmbio automático de seis marchas. Tudo isso, somado à suspensão mais rígida, com nova geometria na dianteira, mais os pneus mais largos e aderentes, bem como a direção elétrica mais direta, contribuem para uma experiência emocionante: a Fiat informa aceleração de zero a 100 km/h em bons 7,6 segundos, com velocidade máxima de 220 km/h.

No volante, o botão Poison deixa o carro ainda mais arisco e o ronco do escapamento com duas ponteiras é um capítulo à parte. Mesmo com a pegada mais esportiva, e apesar dos freios a tambor nas rodas traseiras, a condução é muito estável e transmite segurança - para completar, é tranquilamente utilizável como um SUV - com ele, rodei em estradas de terra no interior do RS sem nunca raspar o assoalho nem os para-choques.

Imagem: Divulgação

Consumo: o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) informa médias de bons 10,3 km/l na cidade e de 13,1 km/l na estrada com gasolina - com etanol., são de, respectivamente, 7,2 km/l e 9,3 km/l. Rodei a maior parte dos quase 3.000 km deste teste com gasolina no tanque e comprovei, na prática, que os dados de consumo oficiais condizem com a realidade.

Equipamentos: destacam para ar-condicionado digital e automático, carregador de celular por indução, duas portas USB, acendimento automático dos faróis, partida do motor por botão, painel digital de 7 polegadas, central multimídia de 10,1 polegadas, Android Auto e Apple CarPlay sem fio, escapamento esportivo com ponteira dupla, suspensão esportiva rebaixada, rodas escurecidas de liga leve de 18 polegadas, freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold e bloqueio eletrônico do diferencial.

Imagem: Divulgação

Mercado: por R$ 160.990, o Abarth é apenas R$ 4 mil mais em conta do que a versão Limited Edition, equipada com o mesmo motor e a mesma transmissão, mas que não traz toda a calibração esportiva que a opção mais cara oferece. Atualmente, não tem concorrentes no mercado e se diferencia das demais versões do Fastback.

