Cruzeiro x Palmeiras: palpites, estatísticas e dicas | 04/12/2024

*Atenção: estas odds foram encontradas no momento de publicação destes palpites de Cruzeiro x Palmeiras. No entanto, as cotações são dinâmicas e podem mudar a qualquer momento.

O jogo entre Cruzeiro x Palmeiras, nesta quarta-feira, não afeta só os torcedores de ambos os times, mas também os torcedores de Bahia, Corinthians e Botafogo.

De um lado, o Cruzeiro luta pela Libertadores. Com a vitória do Corinthians sobre o Bahia na terça-feira, o Cruzeiro precisa vencer aqui para entrar em vantagem na luta pela Pré-Libertadores do ano que vem. Tanto os corintianos, quanto os torcedores do Esquadrão de Aço, torcem por um empate ou derrota da Raposa aqui.

Do outro lado, os botafoguenses esperam um tropeço do Palmeiras. Se o time alviverde não vencer, o título fica muito perto do Estádio Nilton Santos. Nesse caso, o Botafogo só precisa de um empate para garantir o troféu do Brasileirão.

Por isso, esperamos que este seja um jogo ofensivo, mas tenso. Os dois times querem ganhar, mas não podem se dar ao luxo de sofrer gols também. Será um duelo nervoso e com poucas aberturas para gols e nossos palpites focam nisso.

Qual aposta em Cruzeiro x Palmeiras vale mais a pena?

Veja a seguir nossos palpites de Cruzeiro x Palmeiras ao vivo, classificados pelo nível de risco.