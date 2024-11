Palmeiras perde do Botafogo, deixa liderança e vê rival abrir vantagem na ponta do Brasileirão

O clima no estádio também teve alguns protestos contra o técnico Abel Ferreira após a saída de Estêvão, que deu lugar a Gabriel Menino. Depois da mudança, parte da torcida entoou gritos de "burro", enquanto outra parte da torcida alviverde vaiou os gritos.

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira, para enfrentar o Cruzeiro, pela 37ª rodada. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). O próximo compromisso do Botafogo, por sua vez, é contra o Internacional, também na quarta-feira, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Antes disso, o time carioca enfrenta o Atlético-MG pela final da Libertadores.

O jogo

O Palmeiras começou o jogo pressionando o Botafogo e desenhou primeiro as melhores chances do jogo, embora sem muito perigo. A primeira finalização do Verdão foi com um minuto, em chute de Ríos, que parou em defesa de John. Aos seis, depois de cobrança de escanteio, Gómez subiu e mandou para fora, próximo da trave direita do Botafogo. Na sequência, Veiga também teve chance e mandou no meio do gol, fácil para John. Pouco depois, O Verdão recuperou a bola e Rony recebeu na área, mas chegou atrasado e errou o chute, mandando para fora.

Aos 18 minutos, o Botafogo surpreendeu o Palmeiras e abriu o placar em jogada ensaiada. Alex Telles cobrou escanteio e deu no pé de Thiago Almada, que mandou na área para Gregore finalizar, livre de marcação, e estufar a rede de Weverton. O Verdão ficou perto de empatar aos 22. Raphael Veiga cobrou o lateral na área, a bola sobrou com Rony, que chegou batendo de primeira e acertou em cheio o pé da trave de John. Aos 29, Estêvão recebeu pela direta. Aos 37, Igor Jesus saiu em contra-ataque pela direita, finalizou fraco e Weverton defendeu.

O Botafogo assustou a defesa palmeirense aos 44, primeiro em chegada de Almada e depois em finalização de Savarino, ambas defendidas por Weverton. O Palmeiras respondeu na sequência. Estêvão puxou contra-ataque, invadiu a área e cruzou. Marcos Rocha apareceu na segunda trave, cabeceou e viu John fazer grande defesa para evitar o empate. Nos acréscimos, Estêvão sofreu falta perto da entrada da área, Veiga cobrou direto e mandou por cima do travessão.