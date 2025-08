Celtic x ST Mirren: Palpite, Onde Assistir, Liga Escócia - 03/08

Celtic e St. Mirren: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Estes times se enfrentam em um emocionante jogo válido pela Liga da Escócia, e nós já analisamos todas as informações para trazer os melhores palpites para você.

Celtic x St. Mirren Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Palpite 1 - Resultado Final: Celtic - odd 1.35 na Novibet







Palpite 2 - Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.57 na Novibet







Palpite 3 - Celtic vence os dois tempos - odd 2.10 na Novibet





Jogando em casa e com a expectativa de mais uma temporada dominante, o Celtic entra como favorito absoluto.

Resultado Final: Celtic - odd 1.35

Mesmo na estreia, o time da casa tem elenco mais qualificado e costuma começar a liga com vitórias consistentes.

Mais de 2.5 Gols - odd 1.57

As estreias do Celtic frequentemente terminam com placares elásticos, e o St. Mirren deve ter dificuldades para segurar o ataque adversário.

Celtic vence os dois tempos - odd 2.10

É uma linha mais arriscada, mas tem valor considerando o domínio territorial e técnico esperado.

Celtic x St. Mirren: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Celtic x St. Mirren