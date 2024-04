Pai leva filha com doença rara para corrida: 'Nos deixa ainda mais ligados'

Preparação do pai

Edvaldo tem uma rotina intensa de treinos. Ele corre seis vezes por semana e pratica musculação três vezes, com o objetivo de manter a forma para participar das corridas com a filha. Durante as provas, as subidas são desafiadoras, mas o incentivo de Sophia o motiva a continuar.

Além da preparação física, ele menciona cuidados específicos com o triciclo de Sophia, para garantir sua segurança e conforto durante as corridas, e destaca o impacto inspirador que têm sobre outras pessoas, especialmente pais de crianças com deficiência, que veem neles um exemplo de superação e alegria.

Se eu puder dar algum conselho aos pais de pessoas com deficiência, esse conselho é: fiquem. 78% dos pais abandonam as suas famílias ao descobrirem que seu filho tem alguma deficiência. Fiquem e façam essas crianças felizes, sejam suas pernas, seus braços, seja pai. Edvaldo Souza dos Santos, pai de Sophia

Ele expressa o desejo de receber apoio de empresas de material esportivo no futuro, sabendo da importância de sua participação em maratonas como uma forma de reivindicar espaço e visibilidade.

O que é CMT

CMT é um grupo de doenças neuromusculares geneticamente determinadas. Elas afetam os nervos periféricos responsáveis pela transmissão de estímulos nervosos aos músculos.