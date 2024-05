Por que maconha está levando mais idosos ao pronto-socorro no Canadá?

Idosos correm maior risco. Pessoas desse grupo etário têm risco maior de envenenamento por Cannabis porque geralmente tomam outros medicamentos, e também porque são mais propensos a sofrer com interações medicamentosas.

Grupo que mais cresce no consumo. Os canadenses com 65 anos ou mais são o grupo etário que mais cresce no consumo de Cannabis, com mais de 400 mil pessoas afirmando ter experimentado a droga até o final de 2019, em comparação com 40 mil em 2012, de acordo com um relatório do Statistics Canada.

"Natureza transversal dos dados utilizados". Os autores do estudo concluem a discussão afirmando que, considerando a natureza transversal dos dados utilizados, não é possível determinar "se o aumento das intoxicações foi diretamente atribuível à Cannabis comestível ou à comercialização mais ampla de Cannabis não medicinal". Além disso, a pesquisa também afirma que as conclusões podem ter sido influenciadas por outras tendências temporais e confundidas por eventos simultâneos, incluindo a própria pandemia.