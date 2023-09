Ela descobriu que estava grávida de gêmeas siamesas: 'Fiquei sem reação'

Nesse espaço, Renata e Marcel puderam aprender na prática os cuidados mais delicados, com supervisão, até sentirem-se confiantes e preparados se virarem sozinhos.

Em 22 de junho, após 25 dias internadas, as bebês receberam alta e a família retornou para sua cidade, onde segue o acompanhamento conjunto com o médico de Campinas e a equipe do hospital de São Paulo.

"No início, fiquei insegura com a nossa adaptação às gêmeas. Mas, com a orientação recebida foi mais fácil. O que muda é que precisa ter um pouco mais de cuidado, principalmente ao dar banho e carregá-las, por serem duas ao mesmo tempo e com isso a atenção aumenta. Também na hora de dar a mamadeira, mas normalmente tenho a ajuda de alguém nesse momento", explica a mãe.

Tivemos ainda que adaptar a cadeirinha do carro. No começo elas cabiam, mas agora que estão crescendo, não mais. Então, aos poucos, vamos nos ajustando. Hoje elas têm três meses e a cirurgia de separação está prevista para outubro de 2023, quando estarão com quatro para cinco meses. A apreensão continua, mas acreditamos que tudo dará certo, temos fé em Deus. Renata da Silva

Gêmeos siameses e cirurgia de separação

Carlos Alberto Politano, doutor pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, foi o ginecologista e obstetra que aceitou conduzir o caso das gêmeas siamesas Alice e Luna. Ele explica que esse tipo gestação, de fetos conjugados, ocorre a cada 100 mil partos e o mais frequente é eles estarem unidos pelo tórax ou abdome.