Gêmeas conjugadas foram separadas com 9 dias; pai chegou a cotar velório

Fiz o meu pré-natal no Santa Joana e desde o início me senti acolhida e assistida por toda a equipe. A ideia era que as meninas fizessem a cirurgia de separação com seis meses de vida, porque já teriam tecido o suficiente e o peso adequado, mas as coisas não saíram como o planejado.

No dia 21 de junho de 2023, as gêmeas nasceram prematuras com 34 semanas e dois dias. A Cecília com 1,850 kg e 44 cm; e a Lilly com 1,875 kg e 45 cm. Após o nascimento foi constatado que as meninas tinham onfalocele, uma malformação na parede abdominal.

Adrelayne com as gêmeas Imagem: Arquivo pessoal

Também foi identificado que havia uma comunicação vascular que levava o fluxo sanguíneo da Lilly para a Cecília, por esse motivo, a Lilly não conseguia urinar, apresentou um quadro de insuficiência renal e não podia fazer diálise. Além disso, ela teve alguns episódios de taquicardia, em que os batimentos cardíacos chegaram a quase 300 por minuto.

A Cecília estava bem, mas toda vez que a irmã tomava uma medicação ela tinha reação e as duas ficaram debilitadas. Diante desse cenário, os médicos disseram que a cirurgia de separação precisaria ser realizada com urgência.