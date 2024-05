Mariana Ferrão: Como diminuir impactos psicológicos na população do RS

Eventos graves como os temporais no Rio Grande do Sul, que já causaram a morte de mais de cem pessoas, centenas de desaparecidos e milhares de desabrigados, são considerados potencialmente traumáticos. Algumas medidas, no entanto, podem ajudar a diminuir o risco de impactos psicológicos na população.

De acordo com quatro psicólogos ouvidos pela jornalista Mariana Ferrão no episódio desta sexta-feira (10/5) do quadro 'Mari vs Mari', o suporte social é fundamental para proteger a saúde mental de quem está enfrentando a tragédia. Pessoas que se sentem amparadas em situações trágicas têm menos chances de desenvolverem o chamado TEPT (transtorno de estresse pós-traumático), além de outros problemas, como depressão e ansiedade.

Nas primeiras horas do desastre, o foco são os chamados "primeiros socorros psicológicos". "É basicamente dar conta das necessidades primárias da população, como água, alimentação, abrigo, segurança e acesso à informação", resume a jornalista.