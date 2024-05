Mariana Ferrão: Quais relações da sua vida são, de fato, "orgânicas"?

"E, ao observar essa espuma, a gente percebe que não tem fora, não tem dentro: ela vai se ajeitando, se amoldando. Às vezes, um pedaço maior de espuma entra nesse desenho e, imediatamente, ele já fica assim: orgânico. Parece que incorporou uma coisa na outra".

E a reflexão que eu tiro disso aqui é: quais são os elementos, as relações, as situações da sua vida que, de fato, entram e se adaptam e já parecem incorporadas? E quais são aquelas que, por mais que você tente colocar pra dentro, parece sempre que tem uma aresta ali que fica impedindo, você tenta empurrar, mas o negócio não vai? Mariana Ferrão

Com vídeos novos às quartas, "Mari vs Mari" é um quadro do perfil do Instagram de VivaBem (@vivabem_uol), em que a jornalista Mariana Ferrão tem debates internos e compartilha relatos pessoais e estratégias para cuidar da saúde mental.