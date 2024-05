Médico morre no RS: qualquer um pode ter mal súbito, seja qual for idade?

Paralisia do rosto e da perna num dos lados do corpo (sinal de AVC)

Dificuldade para falar ou compreender a linguagem (sinal de AVC)

Perda ou obscurecimento da visão (sinal de AVC)

Perda do equilíbrio ou coordenação (sinal de AVC)

Dor de cabeça intensa (sinal de AVC)

É possível uma "recuperação total" após esse evento?

Quanto mais rápido for o socorro, maiores as chances de sucesso. A depender da causa e do tempo decorrido até o início do atendimento e sua qualidade, as manobras de ressuscitação cardiopulmonar podem ser bem-sucedidas, evitando a morte ou sequelas.