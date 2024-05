Ela foi curada de problema gravíssimo e 'ganhou' outro: 'Parecia sufocar'

Ela resolveu ir ao pronto-socorro em São Paulo, onde vive, com o marido. Pensou que poderia ser o retorno do câncer. Lá mesmo, Maria foi internada.

Estava com as pernas inchadas e minha barriga parecia de uma grávida. Fui à UTI para ficar em observação. Recebi o diagnóstico de insuficiência cardíaca, com o pulmão encharcado de água.

O coração de Maria foi lesionado pela medicação utilizada para tratar o câncer dela —o que pode mesmo acontecer— e, por isso, o órgão ficou fraco, resultando no acúmulo de líquido no pulmão, explica Fabrício Assami Borges, cardiologista do Hospital Santa Paula (SP).

Temos visto cada vez mais esse tipo de caso. É uma área nova, a cardio-oncologia, que analisa os efeitos da terapia anticâncer no coração.

Fabrício Assami Borges, cardiologista

'Insuficiência foi pior que câncer'

Maria, hoje aposentada, explica que, assim que finalizou o tratamento do câncer, os médicos citaram os riscos do desenvolvimento de doenças no coração. "Faz parte do protocolo médico avisar, mas eles contaram que não era sempre que acontecia, mas, infelizmente, no meu caso, aconteceu."