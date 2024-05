Hepatite E: entenda a doença rara causada por vírus achado na água do RS

Com enchentes que já atingiram 469 municípios do estado, o Rio Grande do Sul vive uma das maiores tragédias da sua história e surge também a preocupação com os perigos da água contaminada, que pode transmitir doenças à população.

Segundo reportagem exibida neste domingo (26) no Fantástico, da TV Globo, pesquisadores da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), por meio de coleta de amostras das águas das enchentes em algumas cidades gaúchas, identificaram diferentes tipos de bactérias e vírus, entre eles os causadores da Hepatite A e Hepatite E —uma variante mais rara da doença.

Saiba mais sobre doença

A hepatite viral é uma infecção que atinge o fígado. Ao todo, são cinco variantes diferentes de vírus da hepatite: A, B, C, D e E — sendo a E a mais rara e as do tipo B e C as mais preocupantes.