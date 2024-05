Não é a ferrugem: fezes de animais, água suja e poeira podem causar tétano

Os sintomas do tétano são decorrentes da liberação da toxina produzida pela bactéria. O período de incubação varia, em média, entre cinco e 15 dias, mas pode chegar a 21 dias.

As contrações dos músculos da face provocam riso involuntário, no pescoço, rigidez de nuca, e no abdome, barriga dura. Mas também podem afetar qualquer outro músculo. As contraturas ocorrem porque o tétano atinge o sistema nervoso central, que comanda as funções do corpo.

O aumento da tensão muscular, generalizada e progressiva, pode levar uma pessoa à morte, pois as contraturas dos músculos reto abdominais e do diafragma geram dificuldade de deglutição e respiração. Os riscos de óbito dependem da idade, tipo de ferimento e preexistência de problemas de saúde, como complicações respiratórias, renais e infecciosas.

O tratamento em caso de infecção por tétano, segundo a infectologista Lícia Pontes, é feito por meio da limpeza e dos cuidados da ferida por onde a bactéria entrou no organismo, além do uso de medicamentos que aliviam as contraturas e os espasmos musculares.

Ainda são prescritos soro antitetânico, sedativos e antibióticos para impedir o progresso das contrações dos músculos. A boa notícia é que a doença não provoca sequelas neurológicas.

No entanto, a taxa de letalidade do tétano no Brasil é vista como elevada. Segundo dados do portal do Ministério da Saúde, em 2021, 2022 e 2023, foram confirmados 173, 200 e 135 casos no país, com letalidade de 27%, 26% e 26% respectivamente. O órgão considera as taxas altas, visto que em países desenvolvidos o índice de mortes varia entre 10% e 17%.