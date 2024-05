Como turbinar a imunidade no outono: 5 dicas contra resfriado e alergias

Na versão natural, feita apenas com leite e fermento lácteo, o iogurte é fonte de micro-organismos que contribuem para o equilíbrio da microbiota intestinal. Isso auxilia o sistema imune na luta contra infecções e bactérias ruins.

Abundantes em diversas vitaminas e minerais, vegetais verde-escuros, como couve, chicória e espinafre, e o mel (experimente combiná-lo com limão ou gengibre para ainda mais sabor e benefícios!) também são aliados do intestino e do organismo como um todo.

3. Pratique exercícios, mas sem exageros

Entre os principais fatores que provocam uma queda na imunidade estão o estresse, o sedentarismo ou o excesso de atividade física e a má alimentação. Isso porque a falta de algumas vitaminas e minerais prejudica o bom funcionamento das células.

Porém, é importante entender que toda atividade física é uma agressão ao organismo e gera um processo inflamatório — e é justamente ao se condicionar para combater isso que as defesas do corpo aumentam. Só que quando o exercício é prolongado (acima de uma hora) ou não há descanso suficiente entre um treino e outro o estresse no corpo é tão grande que há uma queda no sistema imune, que precisa trabalhar excessivamente para minimizar os prejuízos do excesso de atividade física.

4. Durma bem

Falando em descanso, dormir poucas horas frequentemente ou distúrbios como ronco e apneia do sono também geram um grande estresse no organismo. Após um tempo, isso tende a aumentar o nível de citocinas (moléculas mediadoras de inflamação) no organismo e causar um prejuízo nas células de defesa.