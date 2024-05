Vacina da gripe: por que precisamos tomar todos os anos?

Segundo o Ministério da Saúde, existem quatro tipos de vírus influenza: A, B, C e D, sendo que os dois primeiros são os responsáveis por epidemias sazonais. A alta taxa de mutação dos patógenos requer um monitoramento global e a frequente reformulação da vacina, que é feita com indicações da OMS.

Para evitar que isso aconteça, a especialista ressalta que reforçar a dose da vacina ano após ano é essencial, já que é por meio dessa nova imunização que o organismo fica protegido das mais recentes mutações do vírus. Cabe destacar que o outono e o inverno são os períodos em que ele mais circula.

O cuidado de atualizar a vacinação contra a gripe é ainda mais importante entre crianças de até 6 anos, idosos e outros grupos de risco, como mulheres grávidas, puérperas, imunossuprimidos, transplantados e profissionais da saúde.

Ampliação da vacinação

Em resposta ao aumento da circulação do vírus influenza, o Ministério da Saúde anunciou, no início de maio, a ampliação do público-alvo da vacina para todas as pessoas com mais de 6 meses de idade. Anteriormente, o imunizante estava restrito a crianças de 6 meses até as menores de 6 anos, além de idosos, gestantes e puérperas.

No município de São Paulo, a imunização para o público geral teve início logo após a orientação divulgada pela Pasta.