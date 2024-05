Milionário, da dupla com José Rico, tem AVC isquêmico; o que é?

Milionário, 84, que fazia dupla com José Rico, está internado em São José do Rio Preto (SP) após sofrer um AVC isquêmico. Segundo nota do Hospital Beneficência Portuguesa, onde o músico está, o quadro aconteceu após um "estresse traumático" e exames constataram o AVC.

O cantor está "consciente, comunicando-se com a equipe médica e alimentando-se por via oral", sem prejuízos motores ou sensitivos, diz a nota. Ele está passando por reabilitação e já está em tratamento para evitar um novo AVC.

O que é AVC isquêmico?

O AVC resulta da morte de células cerebrais devido à interrupção do fluxo sanguíneo no cérebro. Essa interrupção pode ocorrer de duas formas, sendo geralmente rompimento ou obstrução, o que caracteriza "tipos diferentes de AVC", sendo eles: