Escalação: Corinthians fecha preparação e pode ter novidades contra o América-RN

Na tarde desta terça-feira, o Corinthians encerrou a preparação para o jogo de volta contra o América-RN, pela Copa do Brasil. O técnico António Oliveira pode ter novidades entre os relacionados para a partida.

Mais uma vez, os laterais Matheuzinho e Diego Palacios, além do atacante Pedro Henrique, fizeram trabalhos dentro do gramado do CT Dr. Joaquim Grava, acompanhados da equipe de fisioterapia e da preparação física.

Os três vêm avançando no tratamento de suas respectivas lesões e podem pintar no duelo contra o América-RN. Já o meio-campista Paulinho, recuperado de uma tendinite no joelho, volta a ficar à disposição de António Oliveira.