O que é hip dips e o que ele diz sobre a pressão estética em mulheres

Acumular mais ou menos gordura em uma região do corpo pode determinar se uma pessoa vai ou não aceitar o que vê no espelho. Além de abdômen, seios, glúteos e coxas, a moda da vez é o hip dips.

Caso você ainda não tenha se deparado com o termo por aí e não saiba do que se trata, o hip dips é uma expressão em inglês que significa "mergulhos do quadril" e se refere à depressão trocantérica, um afundamento entre o quadril e o bumbum.

Ter essa depressão mais evidente faz com que muitas pessoas não tenham o tão desejado corpo violino, com a região dos glúteos arredondada.