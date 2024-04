Com só um pulmão funcionando e transplantado, ela corre e é fisiculturista

Em abril de 2003, aos 30 anos, a gaúcha e professora de educação física Liège Gautério, hoje com 51, acordou com uma dor nas costas. "Achei que fosse muscular e fui para a academia, como de costume. Treinei e percebi que a dor não passava. Voltei pra casa e deixei um bilhete na mesa da cozinha avisando que iria para a emergência do hospital. Chegando lá, identificaram uma pneumotórax e a necessidade de drenar", conta.

A partir daí, começaram as investigações para saber por que apareceram bolhas na tomografia. O diagnóstico final foi o de fibrose pulmonar, uma doença progressiva, que faz com que a pessoa fique sem fôlego aos mínimos esforços.

Piora do quadro e espera pelo transplante

Liège se recuperou, mas após alguns anos seu quadro piorou. Em 2011, ela começou a usar oxigênio suplementar e entrou na fila do transplante pulmonar. "Aguardei por cinco meses, período em que piorei mais ainda", conta.