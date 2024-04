Mari vs Mari: Casca de ovo para calvície? Cuidado com receitas de internet

No episódio da última sexta-feira (19/4) do quadro 'Mari vs Mari', a jornalista e palestrante de saúde mental Mariana Ferrão compartilhou um texto autoral sobre um homem calvo que, depois de testar uma receita inusitada para ter mais cabelos, acabou ganhando um galo na cabeça. Ela aproveita a história fictícia para fazer um alerta sobre o perigo das "receitas milagrosas" que circulam nas redes sociais.

Mariana conta que escreveu o conto há quase 20 anos. "Esse conto é uma brincadeira, mas acho que hoje em dia ainda faz muito sentido, para que a gente possa se lembrar de não acreditar especialmente nessas receitas malucas que prometem melhorar a nossa qualidade de vida, a nossa saúde ou até a nossa calvície", diz ela.

Na história, a esposa de um homem vê em um programa de TV uma receita que promete trazer de volta "mais cabelo do que jamais sonhou ser possível na cabeça". Basta quebrar os ovos estalados sobre o couro cabeludo e deixar a mistura —fios, gemas, claras, cascas— agir por 30 minutos.