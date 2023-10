Mulher também tem calvície? Criança pode ter queda de cabelo? Tire dúvidas

3) O que pode causar queda de cabelo além da calvície?

Algumas condições que também podem causar queda de cabelo são:

Anemia: A anemia por falta de ferro é uma vilã da saúde dos fios: o ferro é um mineral envolvido no transporte de oxigênio, que é fundamental para o crescimento do cabelo. Os fios enfraquecem e caem mais do que o normal se a pessoa estiver com deficiência desse mineral. O problema pode ser tratado com suplementação e cardápio balanceado. Entre as principais fontes de ferro estão a carne vermelha, a couve, o feijão e castanhas.

Pós-parto: A perda de fios após o nascimento de um bebê é chamada de eflúvio telógeno e costuma ser intensa. O problema é causado pela diminuição brusca dos hormônios da gravidez, principalmente a progesterona e o estrogênio, o que costuma acontecer três meses após o parto. A boa notícia é que, na maioria dos casos, o problema é autolimitado e dura, em geral, de seis até nove meses depois do nascimento do bebê. Algumas opções de tratamento também podem ser adotadas para casos que duram mais tempo.

Doenças da tireoide: Qual a relação entre a queda de cabelo e a tireoide? Localizada no pescoço, esta glândula em formato de borboleta produz os hormônios T3 e T4, que regulam todo o metabolismo. Se o seu funcionamento é prejudicado, portanto, o corpo prioriza o envio de nutrientes para os órgãos vitais, deixando cabelo, unhas e pele de lado. Se o hipotireoidismo for confirmado, é preciso fazer a reposição hormonal com um endocrinologista.

4) Crianças também podem ter queda de cabelo?