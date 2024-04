Aos 34 anos, ela teve três cânceres de uma vez e descobriu síndrome rara

Ao fazer mais exames, descobri que estava com câncer nessa região. Durante esse processo, tive um aborto espontâneo. Logo após as primeiras sessões de quimioterapia, minha perna e meu pescoço começaram a ficar com manchas pretas. Resolveram fazer mais exames e uma biópsia, e o resultado da perna veio positivo para melanoma [tipo de câncer de pele] e o do pescoço veio para outro tipo de câncer, chamado carcinoma de Merkel [tipo de câncer de pele considerado raro que atinge principalmente pessoas brancas acima dos 70 anos].

Enquanto isso, sentia muitas dores no estômago e alguns médicos pensaram até em operar para tirar lesões do câncer do útero. Quando fiz a biópsia do esôfago e do estômago, também tive positivo para melanoma. Os médicos consideraram que o câncer da perna migrou e deu metástase no estômago e no esôfago.

Naquele momento, eu tinha três tipos de câncer diferentes.

Os médicos seguiram fazendo quimioterapia e imunoterapia, o que, em alguns casos, pode até aumentar o tumor, pois é padrão. Os especialistas já esperavam por isso. Depois do tratamento oncológico, consegui entrar em remissão.

Retirada do estômago

Imagem: Arquivo pessoal

O tratamento durou cerca de um ano e meio mais ou menos. Continuei com sintomas no estômago, sentia muita dor, muita fadiga e fraqueza. Também tinha uma úlcera no pulmão que não cicatrizava.