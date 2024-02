Ele vive com 'leucemia sem cura' há 12 anos: 'Tive que cuidar do emocional'

Durante seis anos segui minha vida normalmente, sem qualquer sinal da doença. Em 2017, começaram a surgir alguns sintomas gradativamente. Estava com anemia e o baço tinha aumentado, eu me sentia cansado, emagreci e apareceram alguns gânglios na axila esquerda e no pescoço.

Mesmo com as alterações, o hematologista que me acompanhava me liberou para fazer uma viagem internacional em família, que já estava programada. Quando retornei, fiz uma nova bateria de exames e iniciei o tratamento.

Essa situação me gerou um novo quadro de ansiedade e entendi que precisaria cuidar do meu emocional também. O apoio da minha família, dos amigos e da equipe foram fundamentais.

Quimioterapia

Na primeira etapa, fiz cinco ciclos de uma quimioterapia mais leve e fui submetido a transfusões de sangue e de plaquetas. O resultado não foi o esperado, meu médico mudou o protocolo e passei a tomar uma medicação (quimioterapia) oral uma vez por dia. Fiz mais algumas transfusões e fui melhorando aos poucos.

Um dia, estava lendo notícias na internet quando percebi o coração acelerado. Sou cardiologista e sabia que havia algo de errado. Fui ao hospital e foi constatado que a arritmia era um efeito colateral do remédio.